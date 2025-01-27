Подземный переход в Казани залит водой из-за неисправного насоса

Сегодня утром на Чистопольской улице в Казани, напротив дома №79, произошел инцидент с затоплением подземного перехода. По предварительным данным, причиной проваленной ситуации стало нарушение в работе насосного оборудования.

Скопившаяся вода вытекала на проезжую часть, однако в городской Госавтоинспекции сообщили, что движение транспорта при этом не было нарушено.

Сейчас насос уже заменен, и проблема с накоплением воды устранена. На месте продолжают работать коммунальные службы, которые занимаются ликвидацией последствий в виде образовавшейся наледи.