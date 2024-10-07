Поджог полицейской машины в Набережных Челнах: задержан 21-летний подозреваемый

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Республика
7 октября 2024  16:33
Автор:
Назиля Фахрутдинова

В Набережных Челнах был задержан 21-летний молодой человек, подозреваемый в поджоге полицейской машины марки Fiat Ducato. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на МВД РТ.

Согласно данным, полученным с камер видеонаблюдения, подозреваемый подошёл к автомобилю, после чего из-под капота начали появляться дым и пламя. При этом он заснял инцидент на видеокамеру.

После совершения поджога злоумышленник скрылся с места происшествия. Позже выяснилось, что он стал жертвой мошенников.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к террористической деятельности.

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Поджог полицейской машины в Набережных Челнах: задержан 21-летний подозреваемый
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