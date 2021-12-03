Поэтический слэм, фильм «Небо» и концерт молодежной группы «Мерцание»: как провести выходные в Казани

3 декабря

16:00 Выставка «Заповедный Татарстан»

В Музее естественной истории Татарстана (ул. Шейнкмана, 12) проходит выставка «Заповедный Татарстан», который посвящен 100-летию дендрария Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника. В залах музея вы узнаете о редких видах деревьев и растений и сможете увидеть фотографии гнездовой жизни орлана-белохвоста, занесенного в Красную книгу.

Вход свободный.

Фото: © https://kazan-kremlin.ru



19:00 Кинопоказ Moscow Shorts

В центр современной культуры «Смена» (ул. Бурхана Шахиди, 7) состоится показ фильмов-победителей международного фестиваля Moscow Shorts ISFF, где будут представлены шесть короткометражек из Франции, Германии, России, Турции и Сингапура. Кинокартины представят на том языке, на которым он был снят, также будут русские и английские субтитры.

Список короткометражных фильмов, которые покажут зрителя:

— Французский «Бог из машины» режиссера Ланглуа Джесси

— Российский «Ветер» режиссера Андрея Кацубы

— Сингапурский «Сегодня последний день» режиссера Нельсон Лю Ихона

— Немецкий «Мертвая зона» режиссера Карен Вюрера

— Турецкий «Школьный автобус» режиссера Рамадан Килича

Стоимость билетов — 200 рублей.

20:00 Концерт группы «Мерцание»

В культурном центре Московский состоится концерт группы «Мерцание». Стиль песен: дрим-поп. В них поется о разрушении воспоминаний, создающих в сознании образы, никогда не существовавших местах, событиях и людях.

«Мерцание» представит свой новый релиз.

Стоимость билетов от 100 до 200 рублей.



4 декабря

13:00 Мастер-класс «Искусство+медитация+йога»

В Мастерской братьев Васильевых (ул. Зинина, 1) пройдет первый мастер-класс, посвященный внутреннему миру человека и самопознанию. На мероприятии расскажут о сознании, чакрах и медитации. Также участников будут угощать индийским чаем масала со сладостями.

Вход свободный.

Фото: © pixabay.com

16:00 Показ фильм Андрея Тарковского «Страсти по Андрею»

В Галерее искусств сверхмодерна ( ул.Дзержинского, 5) посмотрите историческую кинодрама Андрея Тарковского, снятую в 1966 году на киностудии «Мосфильм».

В фильме показана Русь начала XV века, где страну раздирают княжеские междоусобицы. Набеги татар, голод и мор преследуют народ. В эту трагическую эпоху появляется великий живописец, жизни и творчеству которого посвящен фильм.

Вход свободный.

Фото: © скриншот фильма

19:00 Поэтический слэм

В творческом пространстве «Синдикат» (ул. Право-Булачная, 29) пройдет поэтический слэм, посвященный теме любви. Зрители смогут послушать 20 поэтов из разных уголков России.

Слэм пройдет в два тура. В первом чтение стихов под музыку, а во втором — в тишине.

Стоимость билетов от 300 до 500 рублей.

5 декабря

14:00 Выставка казанских художников «Кажется, будет выставка в Казани»

В Центре современной культуры «Смена» (ул. Бурхана Шахиди, 7) проходит групповая выставка «Кажется, будет выставка в Казани», в которой принимают участие 22 местных художника и музыканта. В выставочных залах вы сможете увидеть работы творческих личностей с разными медиа — от живописи и фотографии до саунд-арта и инсталляций. Художники и музыканты живут в разных городах, но не забывают о Казани.

Стоимость билетов 300 рублей.

17:00 Фотовыставка Артура Бауэра «Казань в феврале»

В Галерея современного искусства ГМИИ РТ (ул. Карла Маркса 57) работает выставки немецкого фотографа Артура Бауэра «Казань в феврале». На ней представлены стрит-фотографии, сделанные в Казани в 2018 году и 2020 году.

Фотографии Бауэра показывают не только эстетику жителей Казани, но и раскрывает самого автора.

Стоимость билетов — 50 рублей.

Фото: © https://izo-museum.ru

20:00 Показ нового российского фильма «Небо»

В автокинотеатре Love Cinema (ул. Патриса Лумумбы 47а) покажут картину «Небо», основанную на реальных событиях. Это история двух пилотов — Олега Пешкова и Константина Мурахтина, чей самолет был подбит турецким истребителем в Сирии.

Фильм создан кинокомпанией «ТриИкс Медиа» вместе с Министерством обороны и при участии канала «Россия 1». Проект снят на действующих базах в Сирии и РФ, а в кадре участвует настоящая боевая техника.

Стоимость билетов — 200 рублей с машины.