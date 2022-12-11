Погиб главный врач челнинской частной скорой Николай Зотов

Трагически погиб детский врач и основатель сети клиник и частной скорой помощи в Набережных Челнах Николай Зотов. Соответствующий пост с соболезнованиями коллег появился в соцсетях клиники.

В сообщении говорится, что Зотов погиб вчера, 10 декабря, утром.

Причина и обстоятельства трагической смерти врача не указаны.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что главврач частной клиники Набережных Челнов Николай Зотов, которого мобилизовали, рассказал о том, как укомплектовать аптечку для тех, кто направляется в зону спецоперации. Перечнем из 16 пунктов он поделился в своих соцсетях.

В списке не только стандартные бинты, пластыри и обезболивающее, но и мультитулы, стерильные иглы для удаления заноз, препараты от воспаления солей при обезвоживании и многое другое. Кроме названий предметов, врач указал, для чего и когда они могут быть нужны.

В конце публикации врач подчеркнул, что «пусть все это вам никогда не пригодится».