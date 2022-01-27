 Погибшим от рук съемщика квартиры в Казани оказался бывший игрок МХЛ Владимир Паюл
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Погибшим от рук съемщика квартиры в Казани оказался бывший игрок МХЛ Владимир Паюл

Бывшего хоккеиста зарубил топором арендатор его квартиры.

Республика
27 января 2022  08:36
Автор:
Николай Лукоянов

Убитый квартиросъемщиком в Казани оказался бывшим игроком МХЛ. Владимир Паюл был убит арендатором его квартиры, который не хотел съезжать. Через месяц у 24-летнего парня должна была быть свадьба, сообщает  ГТРК «Татарстан».

Тело молодого человека в квартире обнаружили невеста и брат Владимира. Они приехали в квартиру после того, как тот перестал выходить на связь.

Вскоре после убийства подозреваемый был задержан. Он снимал квартиру у экс-хоккеиста, но несмотря на просьбы владельца квартиры съехать, подозреваемый отказывался это делать. Ранее задержанный уже был судим за незаконный оборот наркотиков.

«Я не верю, что это случилось с нами. Вчера рассылала пригласительные на свадьбу, а сегодня зову всех на похороны», – поделилась невеста убитого парня корреспонденту «Спорт Экспресс».

Убитого парня хорошо знал и руководитель пресс-службы «Нефтехимика» Исмаил Рамазанов: «Спокойный, позитивный был парень. Я в шоке просто! Столько подонков вокруг нас», – сообщил он.

Владимир Паюл был профессиональным хоккеистом, и был воспитанником нижнекамского «Реактора». Позже он выступал за белорусские клубы «Брест», «Барановичи» и «Авиатор». Владимир Паюл закончил карьеру хоккеиста в 2019 году, и в последенее время работал риэлтором, где добивался значительных успехов.

Похороны Владимира пройдут 27 января в Казани.

Ранее сообщалось, что в Татарстане по подозрению в убийстве задержан 34-летний житель Пестречинского района. По версии следствия, подозреваемый топором нанес множественные удары потерпевшему.

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