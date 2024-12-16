Погода в Татарстане: от мороза до потепления на следующей неделе

На предстоящую неделю в Татарстане ожидаются резкие перепады температур от -22 до +3 градусов. Специалисты Гидрометцентра республики предупредили, что сначала холодные морозы овладеют регионом, а затем будут сменены более тёплыми деньками.

Синоптики отметили, что текущие погодные условия в Татарстане формируются под воздействием североатлантических циклонов, которые сменяются тыловыми гребнями повышенного давления, что вызывает снегопады.

Население должно быть готово к снегу, дождю и даже сильным осадкам в течение дня. В некоторых местах возможны метели с ухудшением видимости до 1000 метров и сильный ветер до 15 м/с. При этом в ночные часы ожидаются температуры в диапазоне от -2 до -7 градусов, а днём температура не поднимется выше 0…-5 градусов. На дорогах также прогнозируется наледь и снежные заносы.

В среду, 18 декабря, республика окажется под влиянием области пониженного атмосферного давления, что будет способствовать облачной погоде с осадками, включая метели и порывистый ветер до 15 м/с. Ночью температура упадёт до -4…-9 градусов, а днём будет в пределах -1…-6 градусов.

Четверг, 19 декабря, принесет небольшие осадки и ослабление холодов, хотя ночью температура в большинстве районов опустится до -7…-12 градусов, а на западе края при прояснениях — до -16 градусов. Днём столбик термометра покажет -4…-9 градусов, на западе — до -13.

20 декабря ночью в Татарстане под влиянием антициклона температура упадёт до -14…-19 градусов, а в низменных местах – до -22 градусов. Днем возможны небольшие осадки, со значительно более тёплыми температурами от -5 до -10 градусов ожидается небольшой снег.

В субботу, 21 декабря, в тёплом секторе циклона предсказываются небольшие осадки, включая снег и дождь. Ночные температуры составят -5…-10 градусов, а днём потеплеет до диапазона от -2 до +3 градусов.

Несмотря на первые снегопады в Татарстане, жители уже подали 769 жалоб о несвоевременной уборке снега с улиц. Это вызвало беспокойство как у пешеходов, так и у водителей, став предметом обсуждения на республиканском совещании.