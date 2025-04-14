Поисковики Татарстана разыскивают родственников погибших бойцов во время ВОВ

Активисты поискового движения Татарстана ищут родных красноармейцев Петра Вакатова и Вафы Салиева, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Их останки, предположительно, были обнаружены в Тосненском районе Ленинградской области и позже перезахоронены.

Для точной идентификации бойцов необходимо провести ДНК-экспертизу. Поисковики надеются найти потомков солдат, чтобы восстановить историческую справедливость и сообщить семьям место захоронения их героических предков.

«Наша задача – не только достойно похоронить бойцов, но и вернуть их имена истории, – подчеркнул Александр Коноплев, руководитель экспедиции «Любань-2023». – ДНК-анализ – последний шанс установить личности павших и закрыть страницы военных лет для их семей».

Обладателей информации о родственниках Вафы Салиева или Петра Вакатова просят связаться по почте v-ipc@mail.ru или телефонам: 8 (843) 555-02-55, 8-960-042-90-82 (WhatsApp, Telegram).

Поисковая работа в Татарстане ведётся силами организации «Объединение "Отечество"» при поддержке Минмолодёжи РТ. Более 1200 волонтёров из 61 отряда участвуют в восстановлении имён павших защитников Родины, сохраняя память о подвиге поколения Победы.