Покатушки на «ватрушке» за машиной обернулись штрафом для жителя Высокогорского района РТ

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Республика
17 января 2024  18:17
Автор:
Виктория Осинина

15 января сотрудниками по ИАЗ (по линии розыска) полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Казани был обнаружен видеоролик от 6 января, на котором водитель автомобиля «ВАЗ-2107» в 22.00, у дома 27а по улице Хасана Туфана, катал человека на «ватрушке». Водитель дрифтовал на проезжей части, создавал опасность для движения, сообщает Госавтоинспекция Казани.

Водителя нашли, вину свою он отрицать не стал. В отношении 26-летнего жителя д. Сулабаш, Высокогорского района РТ составлены 2 протокола об административных правонарушениях: по ч. 1 ст. 12.15 (опасное вождение) и ч. 2 ст. 12.23 (нарушение правил перевозки) КоАП РФ.

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