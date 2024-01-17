Покатушки на «ватрушке» за машиной обернулись штрафом для жителя Высокогорского района РТ

15 января сотрудниками по ИАЗ (по линии розыска) полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Казани был обнаружен видеоролик от 6 января, на котором водитель автомобиля «ВАЗ-2107» в 22.00, у дома 27а по улице Хасана Туфана, катал человека на «ватрушке». Водитель дрифтовал на проезжей части, создавал опасность для движения, сообщает Госавтоинспекция Казани.

Водителя нашли, вину свою он отрицать не стал. В отношении 26-летнего жителя д. Сулабаш, Высокогорского района РТ составлены 2 протокола об административных правонарушениях: по ч. 1 ст. 12.15 (опасное вождение) и ч. 2 ст. 12.23 (нарушение правил перевозки) КоАП РФ.