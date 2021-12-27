 «Покупать надо было вчера»: Президент Татарстана высказался о высоких ценах на жилье
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«Покупать надо было вчера»: Президент Татарстана высказался о высоких ценах на жилье

Рустам Минниханов считает, что жилье все равно надо покупать, ведь в ближайшее время дешевле оно не станет.

Город
27 декабря 2021  13:05

В России не смогли сдержать рынок стройматериалов, на которые резко взлетели, а соответственно подорожало и жилье, но это не повод его не покупать. Об этом сказал на встрече с журналистами Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Надо было покупать вчера, но и сегодня надо покупать, не нужно ждать», - сказал Президент РТ.

Он добавил, что в стране так и не смогли сдержать рынок строительных материалов на котором выросли цены.

Как рассказал «Казанским ведомостям» президент гильдии риелторов РТ Андрей Савельев цены на квартиры поднялись на 40% за последние 2 года.

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