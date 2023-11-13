Покупка породистого щенка обернулась для жительницы Казани потерей денег

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Республика
13 ноября 2023  18:43
Автор:
Виктория Осинина

В Казани по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Девушка осталась без денег, поверив незнакомцам на одном из сайтов объявлений.  

27-летняя девушка написала заявление в полицию по факту совершенного в отношении нее мошенничества, сообщает пресс-служба Управления МВД России по г. Казани. Она рассказала, что неизвестный завладел ее денежными средствами при покупке домашнего питомца. Выяснилось, что девушка нашла объявление о продаже на одном из сайтов. Списалась и договорилась с продавцом о цене. Покупательница перевела деньги, после чего продавец перестал выходить на связь. Щенка она тоже не получила. Сумма ущерба составила 16 тысяч рублей.

По данному факту в отделе полиции «Авиастроительный» возбуждено уголовное дело по ст.159 УК РФ «Мошенничество».

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