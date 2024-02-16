Покупка снегоуборочной техники через интернет обернулась потерей денег

Жительница Казани решила приобрести через интернет снегоуборочную технику. Ее заинтересовало одно из предложений, созвонившись с продавцом, она обговорила условия сделки.

news_top_970_100
Республика
16 февраля 2024  10:07
Автор:
Виктория Осинина

Незнакомец отправил реквизиты банковской карты для оплаты покупки. В итоге женщина перечислила свыше 11 тысяч рублей, не подозревая, что стала жертвой преступления.

В настоящее время по данному факту в отделе полиции «Дербышки» возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщает пресс-служба Управления МВД России по г. Казани.

Правоохранители напоминают:
- чтобы не стать жертвой преступления, перепроверяйте всю информацию, поступающую от незнакомых лиц;
- ни в коем случае не идите на поводу у незнакомцев, не перечисляйте деньги на неизвестные счета;
- будьте бдительны и не спешите делать то, что вас просят незнакомые люди, в сомнительных случаях лучше прервать разговор. 

Если вы стали жертвой преступления - незамедлительно сообщите в полицию по телефону 02 или 112.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Путин утвердил кандидатуры пять новых судей в Казани
Покупка снегоуборочной техники через интернет обернулась потерей денег
Утренняя зарядка как борьба за показатели демографии
Подросток-пешеход пострадала в Казани после столкновения двух авто на дороге
Шахтерский Сабантуй состоится в городе Прокопьевске
Татарстан - лидер в ПФО по количеству заключенных браков
Татарстан - лидер в ПФО по количеству заключенных браков
Казань принимает «Игры будущего»
Казань принимает «Игры будущего»
16-этажная высотка «Газпрома» появится в Казани за 10 млрд рублей