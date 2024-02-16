Покупка снегоуборочной техники через интернет обернулась потерей денег

Незнакомец отправил реквизиты банковской карты для оплаты покупки. В итоге женщина перечислила свыше 11 тысяч рублей, не подозревая, что стала жертвой преступления.

В настоящее время по данному факту в отделе полиции «Дербышки» возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщает пресс-служба Управления МВД России по г. Казани.

Правоохранители напоминают:

- чтобы не стать жертвой преступления, перепроверяйте всю информацию, поступающую от незнакомых лиц;

- ни в коем случае не идите на поводу у незнакомцев, не перечисляйте деньги на неизвестные счета;

- будьте бдительны и не спешите делать то, что вас просят незнакомые люди, в сомнительных случаях лучше прервать разговор.

Если вы стали жертвой преступления - незамедлительно сообщите в полицию по телефону 02 или 112.