«Поле - говнище»: похоронит ли Ксения Собчак карьеру Леонида Слуцкого в «Рубине»

Телеведущая и журналист Ксения Собчак приехала в Казань в сентябре этого года, тогда многие задавались вопросом, с кем известная светская львица могла бы сделать интервью из випов Татарстана. Предполагались даже версии, что с Президентом республики.

Однако слухи быстро были развенчаны после того, как диву заметили на тренировочной базе «Рубина». Как выяснилось позже, приехала она туда, чтобы взять интервью у главного тренера команды Леонида Слуцкого. Беседы его с Собчак ждали долго, длительное отсутсвие интервью вызывало вопросы, и вот, наконец, оно появилось спустя два месяца, в самый неудачный момент для Слуцкого, когда он в прямом смысле находится на грани отставки.

Тренер казанцев высказался и о многострадальном газоне на «Ак Барс Арене» и работе с Артемом Дзюбой, а также о движении Black Lives Matter.

В нашем материале мы разобрались, доведут ли высказывания Слуцкого до отставки, как так получилось, что соцсети «Рубина» закрыли от пользователей, и кто способен заменить Лео на тренерском мостике.

«Мы не можем конкурировать на уровне клубов и сборной»: Слуцкий об уровне российских игроков

Стоит признать, что интервью, вышедшее на ютуб-канале Ксении Собчак получилось довольно-таки продолжительным и насыщенным. Снято оно было как на базе «Рубина», так и в вип-ложе «Ак Барс Арены».

Именно там коуч команды высказался по поводу качества газона. Разговор записывался именно в тот момент, когда конфликт между клубом и стадионом из-за качества поля вышел на наивысший уровень. За это время футболисты казанской команды успели переехать на Центральный стадион, а на поле «Ак Барс Арены» провела свой матч сборная России со сборной Словакии. К этому моменту, кстати, газон все же смогли привести в более-менее хорошее состояние.



«Мы с вами сидим на шикарном современном 45-тысячном стадионе, Но вы знаете, что здесь поле — говно? На нем вообще нельзя играть в футбол. Все, кто сюда приезжал — Юрген Клопп, Жозе Моуриньо, — говорили, что поле — говнище. Тут проводят свадьбы, выступает Ирина Хакамада», — заявил Слуцкий.

Это уже был не первый выпад тренера в адрес агрономов, «гасил» он их, кстати, буквально после каждого матча. Дело дошло до того, что ни одна пресс-конференция «Рубина» не обходилась без этого вопроса.

Не обошла Собчак стороной и традиционные для тренеров вопросы, вроде уровня чемпионата и игроков сборной России.

На это Слуцкий уверенно заявил, что в нашей стране футболисты не могут конкурировать со спортсменами из Европы. Интересно, отвечая на этот вопрос, имел ли в виду Леонид Викторович и своих игроков, которые в отборочном матче к Лиге Конференций уступили польскому «Ракуву».



«Надо признать, что он говно, на низком уровне, что мы неконкурентоспособны на фоне клубов и сборных. Вопрос не в Черчесове, Слуцком или Зобнине, который отдал не туда передачу. У нас нет ни условий, ни тренеров, ни инфраструктуры. Даже у детей нет потребности заниматься футболом. Поэтому мы и слабее», — отметил тренер.

«Сложно представить, что толерантность и каминг-аут дойдут до футбола»: о геях, BLM и Дзюбе

Не могла Собчак в интервью пройти и мимо самого главного самодура российского футбола - Артема Дзюбы. Фигура нападающего питерского «Зенита» всегда привлекает внимание, здесь можно рассуждать как о масштабе личности игрока, так и о его ужасном характере. Игра Артема во многом зависит от тепличных условий для его, без сомнений, огромного эго, которое после домашнего Чемпионата Мира по футболу выросло до каких-то невероятных размеров. В тот момент все разом забыли и о конфликте с Владимиром Быстровым. Тогда, по некоторым данным, Артем Дзюба украл деньги из кошелька своего одноклубника, и о самом уходе из московского клуба, когда он перешел в стан принципиальных соперников - в «Зенит». Потому что руководство питерского клуба предложило просто контракт с большей зарплатой.



«Если Дзюбе доверить поднять упавшее знамя, то я не видел человека, который лучше это знамя бы понес, но если вдруг ты на него не рассчитываешь, он всю эту свою огромную созидательную силу пустит на разрушение», — высказался Слуцкий об Артеме.

Думаем, что сам Дзюба будет не в обиде за эти слова, ведь известно, что с Лео они в хороших отношениях и часто шутят друг над другом в Instagram.

Поговорила Ксения Собчак со Слуцким и про так называемые нетрадиционные ценности в нашей стране, а именно, о геях в футболе.

«Сложно представить, что толерантность и каминг-аут дойдут до футбола. Не в том плане, что скажут: "Это ужас", а я представляю какое количество шуток будет в адрес человека. Ему же столько прилетит в раздевалке, даже из дружеских побуждений», — отметил Леонид Викторович.

В чем-то Слуцкий и прав, но его риторика применительна только для российского футбола, в Европе уже давно футболисты нетрадиционной ориентации начали выходить из тени, но стоит признать, что пока их не так много (Томас Хитцльшпергер, Оливье Руйе, Маркус Урбан).

Также в Европейском футболе в традицию превратили и еще один жест - преклонение колена перед матчем в честь движения Black Lives Matter, которое началось в США после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда.

Многие до сих пор думают, что это, действительно, жест преклонения, но сами американцы утверждают, что это повторения того самого момента, когда полицейский задушил Флойда.



«Я плохо отношусь к теме преклонения колена перед началом матчей. Я всегда против какой-то отдельной дискриминации: все жизни имеют значение. Сам жест меня несколько прибивает, он мне не нравится», — заявил Слуцкий.

«Каждый день жизнь дарит тебе новый день»: Слуцкого погубит не только интервью, но и результаты команды

Если интервью с Собчак не станет последним гвоздем в крышке гроба Леонида Слуцкого, то вот результаты команды точно должны им быть. «Рубин» умудрился проиграть в РПЛ три матча подряд. Причем два из них командам, которые только зашли в высший дивизион. Подопечные Слуцкого уступили «Нижнему Новгороду» и самарским «Крыльям Советов». Команда показывает просто ужасающие результаты после сентябрьского перерыва на матчи сборной. Тогда казалось, что эта пауза должна была пойти игрокам на пользу, но этого не случилось. Команда проявила характер лишь в игре с «Сочи» да и то можно сказать в том матче она выехала за счет мастерства Андерса Дрейера.



За время первой части чемпионата Слуцкий пенял на все, что угодно: судей, поле и даже на действия своих же игроков, но еще ни разу не признал собственных ошибок.

После поражения в Самаре главный тренер заявил, что не делит клубы на «новичков или не новичков». «Нужно оценивать каждую игру и ситуацию в отдельности», — заявил Слуцкий.

Журналисты напомнили ему об аналогичном отрезке в чемпионате Нидерландов, где он возглавлял «Витесс», но он отметил, что ему сложно проводить параллели и взаимосвязи между этими ситуациями.

«Каждый день жизнь дарит тебе новый день, и ты не можешь прожить его как предыдущий, если только это не День сурка. Поэтому эти параллели, на мой взгляд, не очень верны», — добавил Слуцкий.

Вообще, результаты команды в этом сезоне действительно удручают, после вылета от «Ракува» у казанцев явно начался кризис, но главный тренер предпочитает его не замечать.

Всего за Рубин в этом сезоне забивали 11 футболистов. По одному голу у Йевтича, Костюкова, Онугхи, Самошникова, Кварацхелии, Абильдгора. Больше «Рубина» (27) в этом сезоне пропустили только Арсенал ( 35), Ростов (31) и «Нижний Новгород» (30). У «Химок»27 пропущенных.

Примечательно, что после серии неудачных матчей «Рубин» удалил несколько аккаунтов в своих социальных сетях, доступны были только «ВКонтакте» и ютуб-канал. Интересно, что клуб готовился выкладывать новый новогодний ролик, но пока эта идея "заморожена".

«Сложившаяся ситуация не оставила нам другого выбора. Да, мы удалили наши соцсети, на то есть причины. По поводу информации о готовящемся новогоднем клипе. Да, съёмки были, но выйдет ли клип и в каком виде – пока неизвестно. Есть ряд нюансов», — прокомментировал «СЭ» глава пресс-службы «Рубина» Иван Бодылевский.

Связано ли это на самом деле с плохими результатами команды или же в клубе заблаговременно приготовились к выходу интервью, остается не понятным.

Если Слуцкий уйдет, то кто вместо него? Можно вернуть Романа Шаронова

Пока вопрос отставки Леонида Слуцкого находится на поверхности слухов. Его креатуру активно защищает гендир «Рубина» Рустем Сайманов. В ноябре он заявил, что все находятся в одной лодке и совместными усилиями они стараются добиться результата. Он отметил, что не нужно обсуждать слухи об отставке Леонида Слуцкого.

Генеральный директор команды заявил, что на ее построение нужно время, потому что нельзя купить игроков и быть на высоких местах в турнирной таблице.

Увольнение Леонида Слуцкого именно сейчас выглядит логичным исходом, в чемпионате России наступила долгая пауза, которая продлится три месяца. За это время команды успеют съездить в отпуск, а потом приступят к подготовке ко второй части сезона. Если не сейчас, то когда?

Новый тренер за это время успеет познакомиться с игроками, объяснить им свою философию игры и, возможно, встряхнет футболистов.



В качестве временного сменщика под эти цели можно пригласить экс-тренера и капитана «Рубина» Романа Шаронова.

Он уже возглавлял команду, но был уволен за неудовлетворительные результаты. В качестве сменщика на полгода вполне себе рабочая схема. А летом уже после турниров сборной можно будет найти и другого специалиста. Чем черт не шутит, может, из «Зенита» уволят ещё одного любимца немногочисленной казанской публики Сергея Семака.