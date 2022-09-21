 Полицейские Казани по «горячим следам» задержали причастного к краже из авто
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Полицейские Казани по «горячим следам» задержали причастного к краже из авто

Потерпевший оценил сумму ущерба в 31 тыс. рублей.

Город
21 сентября 2022  12:48
Автор:
Ольга Ильина

Житель Казани обратился в полицию с заявлением о краже из автомобиля. По его словам, одним вечером после распития алкоголя он и его товарищи легли спать. Утром он не смог найти ключи от машины, а в самом авто пропала акустическая система.  Материальный ущерб потерпевший оценил в сумму более 31 тыс. рублей.

На следующий день полицейские задержали 21-летнего молодого человека, который, как выяснилось, был причастен к краже акустики из авто. Парень признал вину, а похищенное имущество изъяли.

Возбуждено уголовное дело, задержанный находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили «КВ» в пресс-службе Управления МВД России по Казани.

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