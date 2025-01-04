Полицейские расследуют массовую драку в Сабинском районе Татарстана

В Сабинском районе Татарстана полицейские занимаются выяснением обстоятельств массовой драки, произошедшей в одном из местных поселков.

По информации, предоставленной пресс-службой МВД по РТ «Татар-информу», инцидент был зафиксирован 2 января. Предварительные данные указывают на то, что конфликт возник между шестью мужчинами и перерос в драку.

«Пока в медицинские учреждения не поступало сообщений о пострадавших. В настоящее время правоохранительные органы продолжат работать над выяснением всех деталей произошедшего», – добавили в пресс-службе.