Полицейские в Татарстане по горячим следам задержали преступника

70-летний житель Казани сообщил в полицию о том, что неизвестный повредил его лодку и мотор во время рыбалки на реке Волга. Об этом пишет пресс-служба МВД по РТ.

Фото: © МВД по РТ

Как выяснилось, 29 августа потерпевший рыбачил в районе пгт. Камское Устье, когда к нему подплыл другой рыбак и потребовал уплыть, так как казанец находился на его «прикормленном» месте. В ходе возникшего спора неизвестный достал пистолет и выстрелил в лодку казанца, повредив как саму лодку, так и лодочный мотор. Сумма ущерба составила 780 000 рублей.

Сотрудники МО МВД России «Верхнеуслонский» оперативно установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 45-летний индивидуальный предприниматель из Ульяновска, который приехал в Казань порыбачить на сома. По его словам, во время рыбалки он употреблял алкоголь и решил, что потерпевший рыбачит на «его» месте. Мужчина выстрелил по лодке оппонента из самодельного пистолета, а затем выбросил оружие в реку.

При осмотре автомобиля задержанного полицейские обнаружили 2 пули калибра 9 мм и 12 охотничьих патронов.

В отношении ульяновца возбуждено уголовное дело по статьям 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), 213 (хулиганство) и 222 (незаконное хранение оружия) УК РФ. Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.