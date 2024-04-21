Полиция Казани ищет пьяных подростков, которые устроили разгром и напали на администратора

В Казани группа подростков устроила беспорядок в одном из заведений города, будучи пьяными. Под «раздачу» попали бильярдный стол, бассейн и прочее оборудование. Телеканал «Татарстан-24» пишет, что преступники отказались выплачивать штраф, назначенный после погрома, и напали на администратора.

Одну из посетительниц госпитализировали. Ей диагностировали рассечение головы.

Сейчас полиция расследует хулиганство несовершеннолетних и устанавливает личности. По предварительной информации, причиненный ущерб составил около 4 тысяч рублей.