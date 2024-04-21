Полиция Казани ищет пьяных подростков, которые устроили разгром и напали на администратора

news_top_970_100
Город
21 апреля 2024  16:18
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани группа подростков устроила беспорядок в одном из заведений города, будучи пьяными. Под «раздачу» попали бильярдный стол, бассейн и прочее оборудование. Телеканал «Татарстан-24» пишет, что преступники отказались выплачивать штраф, назначенный после погрома, и напали на администратора.

Одну из посетительниц госпитализировали. Ей диагностировали рассечение головы.

Сейчас полиция расследует хулиганство несовершеннолетних и устанавливает личности. По предварительной информации, причиненный ущерб составил около 4 тысяч рублей.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Полиция Казани ищет пьяных подростков, которые устроили разгром и напали на администратора
«Как были комсомольцами, так ими и остались!»
Татарстан закупит больше 200 автобусов на ГМТ для двух крупных городов
Волонтеры помогают татарстанцам отдать голоса за благоустройство общественных пространств
15 тысяч работников органов местного самоуправления в Татарстане отмечают профессиональный праздник
Эксперт из Татарстана: При принятии решений важно учитывать голос местного самоуправления
Обьем инвестиций в Татарстане за прошлый год вырос до 1,1 триллиона рублей
Команда Татарстана борется за золото всероссийского фестиваля ГТО в Сочи