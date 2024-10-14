Полиция расследует обстоятельства стрельбы в казанском кафе

Вечер в одном из казанских кафе закончился громким скандалом и стрельбой. Посетитель заведения, предположительно, открыл ее из травматического пистолета.

По предварительным данным, причиной конфликта стал отказ исполнительницы спеть по просьбе посетителя гимн России. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой и было применено оружие.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. Как сообщает УМВД России по Казани, инцидент произошел в воскресенье вечером. Прибывшие на место происшествия сотрудники задержали мужчину, у которого обнаружили предмет, похожий на травматический пистолет.