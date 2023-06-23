 Полиция Татарстана перекрыла 24 канала поставок запрещенных накротических веществ
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Полиция Татарстана перекрыла 24 канала поставок запрещенных накротических веществ

В основном они попадают в Республику из Москвы и Санкт-Петербурга.

Республика
23 июня 2023  13:20
Автор:
Дамира Хайрулина

Правоохранители Татарстана перекрыли 24 канала поставки запрещенных препаратов в Республику. Как сообщил сегодня начальник отдела Управления наркоконтроля МВД по Республике Татарстан Анвар Каримов, в основном такие вещества попадают в РТ из Москвы и Санкт-Петербурга.

«Татарстан является транзитным регионом для поставки наркотических веществ в другие регионы России. Наркотики на территорию РТ попадают из Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградкой области, откуда поступают синтетические наркотики, героин, гашиш», –  сообщил он.

По словам Каримова, в этом году на территории Республики выявлены факты производства запрещенных веществ.

«В текущем году пресечена деятельность 4-х крупных накролабораторий по производству синтетических наркотиков», – отметил он.

Всего же, по данным МВД, зарегистрировано более 200 острых отравлений наркотиками. В том числе 92 – с летальным исходом. Примерно каждое пятое отравление сопряжено с чрезмерным потреблением алкоголя.

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