Полиция Высокой Горы успешно раскрыла кражу, которая произошла два года назад

Ранее судимый 47-летний житель Набережных Челнов дважды обокрал один и тот же продуктовый магазин в местном торговом центре. Об этом пишут «Высокогорские вести» со ссылкой на источник из правоохранительных органов.

В первый раз воришка украл несколько предметов, включая 8 банок нутеллы, 6 палок колбасы, пучок банана, шампунь и два бальзама для волос. Второй раз он унес корзину на сумму 3,6 тысячи рублей, включая 16 пачек сыра, 2 шампуня, туалетную бумагу и крупу.

После совершения преступлений, мужчина уезжал в Казань на автобусе и продавал украденное прохожим. Он признал свою вину и объяснил, что совершал кражи из-за финансовых трудностей, так как не имел работы. За эти преступления ему может грозить до 5 лет тюремного заключения.