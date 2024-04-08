Полиция Высокой Горы успешно раскрыла кражу, которая произошла два года назад

news_top_970_100
Республика
8 апреля 2024  12:49
Автор:
Эндже Гарафиева

Ранее судимый 47-летний житель Набережных Челнов дважды обокрал один и тот же продуктовый магазин в местном торговом центре. Об этом пишут «Высокогорские вести» со ссылкой на источник из правоохранительных органов. 

В первый раз воришка украл несколько предметов, включая 8 банок нутеллы, 6 палок колбасы, пучок банана, шампунь и два бальзама для волос. Второй раз он унес корзину на сумму 3,6 тысячи рублей, включая 16 пачек сыра, 2 шампуня, туалетную бумагу и крупу.

После совершения преступлений, мужчина уезжал в Казань на автобусе и продавал украденное прохожим. Он признал свою вину и объяснил, что совершал кражи из-за финансовых трудностей, так как не имел работы. За эти преступления ему может грозить до 5 лет тюремного заключения.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Татарстане на три недели введут особый противопожарный режим
Полиция Высокой Горы успешно раскрыла кражу, которая произошла два года назад
В Татарстане из-за сигареты погиб хозяин частого дома
Татарстанских сотрудников военных комиссариатов поздравили с профессиональным праздником
Сборная РТ по лыжным гонкам вернулась из Кировска с шестым золотом подряд
Исследование: каждый шестой казанец считает эффективной семейную политику в России
Стоимость потребительской корзины в Татарстане подорожала
В первом полугодии продажи на авторынке могут превысить 700 тысяч машин