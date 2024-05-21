Полиция задержала двух подростков, разбившихся окно в Казани

В Казани сотрудники правоохранительных органов привлекли к ответственности родителей двух подростков, которые повредили окно в многоквартирном доме на улице Аззата Аббасова, сообщила пресс-служба УМВД России по Казани. 19 мая поступило сообщение о выстреле в балконное окно, предположительно из пневматического оружия.

В ходе расследования были установлены личности нарушителей — двое подростков 2009 года рождения. Оказалось, что один из них приобрел пневматический пистолет на онлайн-маркетплейсе. Во время перезарядки оружия металлический шарик случайно попал в окно соседнего дома. Подростки объяснили, что не имели намерения целенаправленно повредить имущество.

Полиция провела профилактическую беседу с подростками, а на их родителей были составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Дела направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для дальнейшего рассмотрения.