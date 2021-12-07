Полиция задержала женщину, жестко избившую своего ребенка

Полицейские задержали 31-летнюю женщину, которая записала на видео избиение своего полуторагодовалого ребенка. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

В полицию обратилась бабушка ребенка, правоохранительным органам она рассказала, что ее невестка грубо обращается со своим ребенком. Полицейские практически сразу же задержали жительницу Казани. Сама же мать объяснила свое поведение тем, что сейчас она постоянно конфликтует со своим мужем и избила она ребенка чтобы отомстить супругу. В свою очередь муж рассказал все это своей матери, а та уже обратилась в полицию.

Напомним, что на мать дочери уже завели уголовное дело, а на сам инцидент внимание обратила прокуратура. Сейчас ребенок был изъят из семьи и находится под присмотром медработников.