Полиция задержала жительницу Казани, которая украла сумку с вещами у женщины в магазине

В воскресенье в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что у нее украли сумку с личными вещами и банковскими картами. Сумма ущерба составила 195 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по столице РТ.

Полицейским удалось задержать 52-летнюю женщину, которая во всем призналась. Она объяснила, что воспользовалась тем, что женщина забыла свою сумку.

На нее возбудили уголовное дело по статье «Кража». Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.

Ранее «КВ» сообщали, что в Нижнекамске росгвардейцы задержали 17-летнего подозреваемого в краже на 92 тыс. рублей. Похищенный ноутбук юноша успел реализовать через интернет. Несовершеннолетнего передали полиции для дальнейшего разбирательства, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.