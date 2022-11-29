 Полиция задержала жительницу Казани, которая украла сумку с вещами у женщины в магазине
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Полиция задержала жительницу Казани, которая украла сумку с вещами у женщины в магазине

Сумма ущерба составила 195 тыс. рублей.

Город
29 ноября 2022  18:24
Автор:
Эдуард Салихов

В воскресенье в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что у нее украли сумку с личными вещами и банковскими картами. Сумма ущерба составила 195 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по столице РТ.

Полицейским удалось задержать 52-летнюю женщину, которая во всем призналась. Она объяснила, что воспользовалась тем, что женщина забыла свою сумку.

На нее возбудили уголовное дело по статье «Кража». Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде. 

Ранее «КВ» сообщали, что в Нижнекамске росгвардейцы задержали 17-летнего подозреваемого в краже на 92 тыс. рублей. Похищенный ноутбук юноша успел реализовать через интернет. Несовершеннолетнего передали полиции для дальнейшего разбирательства, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

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