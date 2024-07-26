Полицию Казани возглавил выходец из Нижнекамска

В Управлении МВД России по городу Казани представили нового руководителя. Начальником назначен полковник Айдар Фасхутдинов, ранее возглавлявший управление МВД по Нижнекамскому району. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Айдар Фасхутдинов – опытный сотрудник органов внутренних дел, прошел путь от оперуполномоченного до начальника районного отдела полиции. За годы службы он зарекомендовал себя как грамотный руководитель.

Начальник Управления МВД России по Казани Надир Закиров представил нового руководителя личному составу и пожелал ему успехов. Айдар Фасхутдинов, в свою очередь, поблагодарил за оказанное доверие и выразил готовность к выполнению поставленных задач.