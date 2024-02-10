Политолог о списке кандидатов в президенты: «Он изначально был предсказуем»

«Экспертный клуб» обсудил предстоящие выборы Президента Российской Федерации и проанализировал подготовку к их проведению.

Предсказания экспертов о количестве зарегистрированных кандидатов сбылись. Из 11 человек в бюллетене окажется только 4.

В списке: Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (от «Либерально-демократической партии), Николай Харитонов (от «Коммунистической партии РФ»), Владислав Даванков (от партии «Новые люди»).

Политолог Зоя Силаева заявила, что список кандидатов изначально был достаточно предсказуем. Объяснила она свое мнение тем, что «внесистемная оппозиция достаточно слаба».

Завкафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений КФУ Андрей Большаков отметил, что «результат выборов не является секретом». Он уверен, что с большим преимуществом победу одержит Владимир Путин. И по его словам, избирательная кампания поможет взглянуть на ряд социальных проблем, которые предстоит решать избранному президенту.

Затем возможны новые выдвижения, назначения, перестановки в Правительстве РФ и закрепление антилиберального тренда в политическом курсе Президента и других ветвей власти.

Напомним, что выборы Президента РФ пройдут в стране 15-17 марта 2024 года. Для жителей Республики Татарстан бюллетени изготовят на русском и татарском языках.