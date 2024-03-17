Политтехнолог высказался о выборах в эфире телемарафона в Татарстане

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Республика
17 марта 2024  12:23
Автор:
Эндже Гарафиева

Мнением о выборах Президента России поделился в эфире телеканала ТНВ генеральный директор агенства «Теория Дарвина» Владимир Кутилов.

Политтехнолог считает, что эти выборы самые важные за последние 20 лет и по геополитическим событиям, и по результатам, которые в итоге получается после голосования.

Наибольшая часть татарстанцев осознаёт необходимость этих выборов, поэтому в праздничном настроении идут голосовать. Общество, заявил он, консолидировано и единодушно.

Особенно важным Кутилов считает, что выборы проходят в Год семьи, что отражается и в их девизе «Всей семьей на выборы!».

Семья – это часть суверенитета, который избиратели сегодня защищают. 

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