Полмиллиона получит самый творческий молодой рабочий

580 победителей и лауреатов предыдущих этапов XI открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время — Безнең заман» вышли в финальный этап. Это уже 11 фестиваль в таком формате.

Если брать казанский этап конкурса, то на него было подано более 120 заявок от предприятий и организаций республики, в том числе порядка 60 – в личном зачете. В последнем этапе будут участвовать 16 казанских команд.

Во время прохождения зональных этапов творческие люди со всей республики соревновались в таких номинациях как «Хореография», «Музыка» и «Минута славы».

В финале будут определены победители общекомандного зачета, а также выигравший гран-при фестиваля. Призовой фонд фестиваля в этом году составляет 4 млн рублей. Обладатель гран-при получит денежный приз в размере 500 тысяч рублей, обладатель спецприза «Герой нашего времени» — 350 тысяч.

Важность повышения престижа рабочих профессий подчеркивал Раис Татарстана Рустам Минниханов на прошлогоднем фестивале.

Ранее на заседании Госсовета по молодежной политике президент России Владимир Путин отметил: «И отдельно хотел бы остановиться на теме поддержки и продвижения кадров, тех специалистов, которые работают с молодежью на местах, выполняя такую важную работу, они должны чувствовать внимание и поддержку со стороны федеральных и региональных властей».

Напомним, что финальное мероприятие запланировано на 17-18 ноября в концертном зале Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. А гала-концерт состоится в казанской «Пирамиде» 20 ноября.