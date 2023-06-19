«Полотенца, платки, птицу живую дарили…»: в Казани проведут юбилейный «Сбор даров Сабантуя»

Семь гужевых повозок в четырех локациях города будут собирать дары Сабантуя в эту пятницу, 23 июня. Президент Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Зуфар Гаязов призвал поучаствовать в красивом обряде всех горожан.

«…повозка с тележкой с гармошкой выезжала на улицы деревни и с каждого дома семья выходила и ждала, когда повозка подойдет к их дому и они дарили свои подарки. Полотенца дарили, платки, птицу живую, яйца и так далее. То событие осталось в памяти, – поделился он собственными воспоминаниями об обряде. – В этом году сбор подарков у нас пятый, юбилейный. В этом году нас поддержало правительство Республики Татарстан».

Повозки для сбора даров Сабантуя пройдут по центральным улицам города. Горожане смогут подариить свои подарки на площади 1 Мая, площади Свободы, в Старо-Татарской слободе и комплексе «Туган Авылым». Фото: © Владимир Васильев

По словам Гаязова, в этом году локации остались прежними: площадь 1 Мая, площадь Свободы, Старо-Татарская слобода и комплекс «Туган Авылым».

«Мы стараемся охватить центральные улицы города. В пятницу в 10 утра две повозки приезжают на площадь 1 Мая. Мы там ее наряжаем готовимся и потом в 11 часов заезжаем на территорию нашего Кремля. Первый подарок мы бы хотели получить от нашего руководителя Рустама Нургалиевича [Минниханов]», – сообщил спикер.

Далее повозка проследует к мечети «Кул Шариф», где ее встретит муфтий РТ Камиль Самигуллин и представители предприятий, которые работают в Кремле.

«Выезжаем из Спасской башни получаем подарки от Ильсура Раисовича [Метшин], от отделов мэрии, депутатов. Потом повозка едет по улице Баумана. На Баумана очень много желающих принять участие в сборе подарков, далее выезжаем на улицу Пушкина и приезжаем к театру имени Камала. Приблизительно в 12.30», – добавил он.

Фото: © Владимир Васильев

Вторая локация для сбора даров Сабантуя расположится на площади Свободы у Театра оперы и балета им. М.Джалиля.

«Выходят все министерства и ведомства ближайшие: Правительство РТ, Госсовет РТ, Конгресс татар. В этом году изъявил желание [принять участие в обряде] Казанский авиационный институт и, естественно, сам Театр оперы и балета», – пояснил Гаязов.

Третья локация – комплекс «Туган авылым» (Туфана Миннуллина, 14/56). Сбор здесь начнется в 11.00. Последняя, четвертая локация – в Старо-Татарской слободе.

«У нас задействовано около 7 повозок лошадиных. Вопросы безопасности мы согласовали с ГИБДД. Гужевые повозки не запрещены, они будут идти по основной дороге для транспорта общего пользования», – отметил спикер.

«У театра Камала основное выступление начнется в 13.00. Трупа театра покажет постановку «Зәңгәр шәл». Основные дары будут передаваться в районы Казани, которые будут принимать в своих локациях горожан», – резюмировал он.