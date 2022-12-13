Половина обращений в минобрнауки Татарстана поступает из соцсетей

Около 50% от количества всех обращений в адрес Министерства образования и науки Татарстана поступает через соцсети. Об этом сообщил замглавы ведомства Рамис Музипов во время семинара «Госпаблики. Образование».

По его словам, все обращения, поступающие в два официальных паблика ведомства во Вконтакте и Одноклассниках, получают ответы. Также свои страницы в соцсетях есть у 90% школ республики.

«Людям нужна актуальная, достоверная, честная информация о нашей работе. <…> С учетом того, что соцсети сегодня, в частности, соцсеть «ВКонтакте», для многих являются основным источником получения информации, работать на этих площадках для учреждений образования становится все более важным», - заключил замглавы ведомства.

Ранее «КВ» сообщали, что министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин выступил с предложением поставить учителям памятник.

«На мой взгляд, настало время, когда уже надо ставить памятник учителю. Каждый человек, подходя к такому памятнику, сможет сказать: “Спасибо моему учителю, потому что я получил уроки жизни. И сегодня я нахожусь на такой высоте”», - отметил министр.