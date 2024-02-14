Полтысячи прохожих на Баумана рассказали, почему любят Татарстан и Россию

В Казани молодые активисты провели опрос среди жителей и гостей республики о любви к Татарстану и России.

Например, одна из участниц рассказала, что любит Россию, потому что это ее семья и ее друзья, а «их любить – это святое дело».

Студентки из Китая сказали: «Потому что это очень романтичная страна, здесь красивый язык. Отношения между Россией и Китаем очень хорошие, поэтому мы здесь учимся».

Другой поделился, за что любит республику: «Татарстан – такой край, где уживаются две религии, два народа, у которых разные обычаи, но при этом живут мирно, дружат, уважают друг друга. Этим мне нравится Татарстан. Здесь родились моя мама, я и моя сестра. Папа у меня из Сенегала приехал. Но он здесь уже больше 20 лет, поэтому можно сказать, как татарин, чуть знает татарский. Татарстан – тот край, куда мне хотелось бы возвращаться, если бы я жил, где-то в другой стране».

«Татарстан реально живет, это один из самых успешных регионов. Как говорят все приезжающие к нам туристы: “Татарстан – это место силы”. Татарстан всегда был самодостаточным регионом. Но а в будущем его ждут еще большие успехи. Мы в это верим», – сказал еще один участник акции.

«Россия – это моя Родина. Мы приехали из Москвы в гости смотреть ваш прекрасный город Казань. Мы пройдемся, попробуем вашу кухню. Друзья наши были и посоветовали тоже съездить», – рассказала семейная пара туристов из Москвы.

Участие в акции приняли более 500 человек. Акция была посвящена Году семьи.