Получить 2 млн рублей и оформится за сутки могут контрактники в Татарстане

Желающим подписать контракт с Министерством обороны РФ в Татарстане предлагают выплаты до двух миллионов рублей и оформление всех документов всего за сутки. Об этом сообщил руководитель Центра «Батыр» Владислав Кузнецов.

Сумма в два миллиона рублей, одна из самых высоких по стране, стала результатом решения о дополнительных мерах поддержки военнослужащих и их семей, принятого в Татарстане в начале сентября. Она включает в себя выплаты из республиканского бюджета (1,3 млн рублей), от Министерства обороны РФ (400 тыс. рублей) и дополнительную поддержку от муниципалитетов республики (до 300 тыс. рублей).

Важно отметить, что на получение единовременной выплаты могут претендовать не только жители Татарстана, но и граждане других регионов, а также иностранные граждане, заключившие контракт на территории республики. Им также будут компенсированы расходы на проезд и проживание.

В Центре «Батыр» кандидаты могут не только оформить все необходимые документы, но и пройти медицинское обследование, узнать свою категорию годности к службе, а также получить консультации по положенным льготам и выплатам. Иностранным гражданам и их семьям также окажут помощь в оформлении гражданства РФ и ИНН.