Пользователи совершили 8802 платежа через приложение «Казань транспорт» за месяц

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Город
17 декабря 2024  10:00

В Казани приложение «Казань транспорт» продолжает набирать популярность среди пользователей, достигнув отметки в более чем 86 тысяч загрузок. На протяжении последнего месяца пользователи осуществили 8802 платёжных операции для проезда в трамваях и троллейбусах, используя функции геолокации и QR-кода. Эти данные предоставлены МУП «Метроэлектротранс».

Чтобы совершить покупку билета, пользователю необходимо связать свою банковскую карту с приложением. Для оплаты через геолокацию требуется активировать Bluetooth и предоставить доступ к своим данным о местоположении. После этого приложение обрабатывает информацию о пользователе и выбранном транспорте, после чего отправляется запрос на оплату.

Кроме того, пользователи могут легко оплатить проезд, воспользовавшись новыми стикерами с QR-кодом, которые размещены в каждом транспортном средстве.

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