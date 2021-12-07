«Помогаем падшим и разгоняем наркоманов»: в Казани открылась новая точка помощи бездомным

Сегодня в Казани открылась шестая по счету точка помощи для бездомных и малоимущих. На открытии «Приюта человека» в Дербышках побывал глава ДУМ РТ, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, а также Елабужский епископ Иннокентий.

Первую точку «Приют человека» открыли еще летом 2018 году, и сейчас в Казани уже шесть таких заведений. Ежедневно за помощью туда обращаются тысячи людей с разными судьбами. Корреспондент «КВ» побывал на открытии и выяснили, что пережил приют в перый день.

«Шанс восстановить свое падшее состояние»

На открытии новой точки «Приют человека» муфтий Татарстана отметил, что у каждого из нас есть возможность помочь и к этому нужно относиться серьезно.

«Здесь две стороны нуждающихся людей, одна сторона нуждается в еде, другая в помощи. Если Всевышний дал нам возможность помочь, то нужно правильно к этому относиться. У нас есть великая возможность, чтобы сделать что-то хорошее, для того, кто в этом нуждается», — сказал муфтий.

В приюте помогают людям не только горячим чаем и едой, у обратившихся есть возможность восстановить документы. Люди, которые приходят в центры, также могут поговорить с психологом.

«Дело, которое совершается в этих местах, очень важное, так как [здесь] дают человеку не только возможность прийти и попить горячий чай и поесть, а также есть шанс восстановить свое падшее состояние. Человек создан Всевышним, чтобы оставить добрый след», — высказался епископ Иннокентий.

Подобные заведения и люди, которые организуют всевозможные точки помощи, в современном мире необходимы. Мало кто сейчас обратит внимание на человека, не имеющего кров над головой. Таким людям необходимо знать, что есть места, где им протянут руку помощи.

«Мы ни одного не оставляем без внимания, независимо от того, в какой ситуации он не оказался. Всегда есть место, куда он может прийти и выпить горячего чая. Нас много, мы разные, но очень важно, чтоб те, кто могут помогать помогали другим», — отметила председатель общественной палаты Республики Татарстан Зиля Валеева.

По словам Валеевой, сейчас необходимо изучать глубину и социальную значимость таких проектов.

«Никому я не нужна стала»

Новая точка раздает обеды ежедневно с 11:00 до 14:00. В день в новом пункте уходит по 150-200 порций еды. Приют помогает не только бездомным, но и многодетным семьям, инвалидам и пенсионерам.

Местные жители довольны, что теперь в их городе есть такое заведение.

«Я доволен, не каждая организация могла бы для бедным и нищим помочь. Я хоть со Строительного, но каждый день буду стараться приходить сюда. У меня пенсия маленькая, я инвалид, но очень доволен и счастлив. Пускай этим людям добра и здоровья, за то что они так делают», — рассказал Евгений Шестаков.

Также в приют приходят и пенсионеры, которые жалуются на маленькую пенсию, одиночество и потерю навыков готовки.

«Для меня этот приют как лучик света. У меня пенсия маленькая, да и готовить разучилась. Руки и пальцы совсем перестали работать. Пакет картошки до дома донести не могу, а родные и вовсе про меня забыли. Никому я не нужна стала», — поделилась 88-летняя пенсионерка.

Волонтер, которая стоит на раздаче еды рассказала, что еда подается тут свежей.

«Люди обращаются с разными ситуациями. Кормим каждым день свежим, вот сегодня у нас в меню гречка с мясом и макароны с подливой», — объяснила она.

«Я ведь тоже человек»

На дверях вместе с привычным предупреждением «Вход без масок запрещен» висит также «Лица находящиеся в алкогольном опьянении не обслуживаются». Как раз таких в этом месте много.

Волонтер на раздаче рассказала, что такие люди часто берут еду, чтобы закусить. Ей приходится прогонять наркоманов, но она не отказывает в еде и дает ее, когда они приходят в трезвое состоянии.

В первый же день открытия в приюте из-за такого контингента произошел скандал из-за еды. Так, нетрезвый мужчина просил порцию. Волонтер отказала ему и предложила чай, чтобы он отрезвел и после уже поел.

Мужчина не стал пить чай и требовал еды с собой, но женщина была непреклонна. После этого посетитель не выдержал и начал кричать.

«Вы неправильный образ жизни ведете, почему одним даете еду, а другим нет? Я ведь тоже человек!» — кричал он.

Тут на это откликнулись другие мужчины, сидящие в приюте. Дело чуть не дошло до драки и только тогда мужчина ушел.