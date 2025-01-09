Помощница тренера по гимнастике погибла от травм после катания на тюбинге

В Казани произошла трагедия: помощница тренера по художественной гимнастике, работавшая в студии «Эверест», скончалась от тяжелых травм. Похороны девушки, которую звали Дарья, прошли 9 января. Об этом сообщила коллега погибшей, а также подтвердили в пресс-службе Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма.

По данным Telegram-канала Shot, 20-летняя Дарья получила серьезные повреждения головы во время катания на тюбинге. Эта информация была подтверждена источником ТАСС.

Дарья была студенткой второго курса колледжа при университете, обучалась по направлению «физическая культура» и мечтала стать профессиональным тренером. В вузе выразили соболезнования ее родным и близким, отметив, что преподаватели, одногруппники и друзья пришли проводить ее в последний путь.

Трагедия стала ударом для всей спортивной и учебной среды Казани. Коллеги и наставники Дарьи вспоминают ее как талантливую и целеустремленную девушку, которая посвятила свою жизнь спорту.