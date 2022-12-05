Портовая и обновленная промзона «Коламбия»: как и чем будут застраивать Казань

Новый ЖК на месте промзоны «Коламбия

Одной из новых точек станет жилой комплекс «Маяк» на месте бывшей промзоны «Коламбия». Сейчас эта территория ассоциируется с чем угодно, но только не с комфортом. «Парк Маяк» — это совместный проект двух застройщиков: казанской группы компаний «ЖИК» Эмиля Хуснутдинова и ижевского «Комосстроя» Андрея Осколкова. Общая площадь территории составит 87 гектаров. Будет введено 524 тыс. кв. м жилья на 10 тыс. квартир.

К новому жилому комплексу построены дполонительные дороги. В то же время застройщики пообещали сохранить озеро, реку и лес, которые расположены на этой территории.

Проект «Парк Маяк»

«Каждый пятый метр территории будет для отдыха и расслабления. Рядом много инфраструктуры – пять школ, детские сады, но мы понимаем, что такой классической нифраструктуры молодежи может быть недостаточно. И одной из изюменок станет реновация завода «Стройкоммаш»», – рассказал координатор и управляющий проекта «Парк Маяк» Айдар Мифтахов.

Бывший завод «Стройкоммаш» решено сохранить и отреставрировать для того, чтобы жители использовали его в своих интересах. Это место с огромными потолками, фонарями и отголосками советского прошлого, мимо которого не могли пройти архитекторы.

Проект «Парк Маяк»

«У нас с одной стороны 15 гектаров природного рекрационного каркаса, а с другой стороны – промышленная тематика. Мы хотим всю эту «промзоновость» и индустриальное прошлое превратить в ценность за счет промышленного дизайн-кода и сохранения артефактов», – говорит координатор проекта.

Из артефактов будут сохранены такие вещи, как цементная бочка – ее, возможно, сделают арт-объектом, строительные леса для лавочек, железная дорога, труба-котельня.

Проект «Парк Маяк»

«Парк «Маяк» – это проект от молодых и для молодых. Над проектом работало много людей, они все молодые, прогрессивные, интересные, создали классный проект. Первая очередь строительства начнется в 2025 году.», – заключил Мифтахов.

Проект «Портовая» на территории 287 гектаров

Почти в самом центре города была огромная «проплешина», которая занимает площадь 287 гектаров и лишает горожан выхода к реке, и многие казанцы даже не подозревают об этой территории. Задача архитекторов города – создать портовый район, новую набережную протяженностью более 10 км.

Сейчас территория по улице Портовая начинает преображаться. Здесь находятся устаревшие производства, склады, заброшенные подсобные помещения и гаражные кооперативы. Ожидается, что на их месте появится 1,5 млн кв. метров жилья и 1,3 млн кв. метров административных и коммерческих помещений. Площадь озеленения и благоустроенных общественных пространств займет не менее 25% от площади проектируемой территории и составит 72 гектара.

Проект «Портовая»

«На территории будут музеи, библиотеки, кафе, школы, детские сады и арт-пространства. Нужно, чтобы любой человек мог в этом пространстве показать свои наработки, чтобы была такая возможность, чтобы было много разных пространств – маленьких, больших, светлых, темных. Старт строительства на первых шести гектарах начался 22 сентября, сейчас там уже бьются сваи», – рассказала Ильсияр Тухватуллина, главный архитктор Казани.

Проект «Портовая»

Дома, из которых будет состоять комплекс необычной формы – за основу вдохновения архитекторы взяли национальные татарские головные уборы, поэтому форма зданий многоступенчатая.

«У нас есть система кварталов со внутренними пространствами, есть общественные площади, есть приватные. Набережную будут делать комплексно, и она тоже будет разная. Где-то будет природный живой ландшафт, где – то урбанизированная часть. Это тоже даст необходимое разнообразие для людей», – рассказал разработчик проекта Александр Цымайло.

Проект «Портовая»

Также для архитекторов было важно не потеряться среди 18-20 зданий. У каждого должна быть самоидентификация, своя атмосфера и свой вид. Таким образом, выбирая разную форму зданий, проектировщики пришли к тому, что комплекс можно будет увидеть иначе каждый раз в зависимости от точки наблюдения.

«Для нас было важно не превратить комплекс в коробки, которые отличаются только фасадами. Эта узнаваемость образа стала важной составляющей. Уникальность этого участка в том, что он лежит на воде, а это большая редкость», – добавил рассказ о проекте Николай Ляшенко.