Портреты ветеранов 9 мая будут транслировать на экране «Ак Барс Арены»

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Город
8 мая 2024  17:16
Автор:
Эндже Гарафиева

С утра и практически до полуночи завтра, 9 мая, на медиафасаде «Ак Барс Арены» гостей и жителей города будут знакомить с лицами героев Великой Отечественной войны.

Эта акция будет приурочена ко Дню Победы и станет своеобразной альтернативой шествия «Бессмертного полка». 

Каждый портрет появится на экране по три раза. В первый раз в 08:00, последний – 23:00.

Основой для трансляции стали фотографии татарстанцев, которые они заранее загружали на сайт общественного движения «Бессмертный полк России». На снимках изображены их прадеды, деды и отцы, прошедшие войну.

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