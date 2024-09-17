После ДТП с краном-манипулятором в Казани госпитализировали 4 пассажира автобуса

Четыре человека пострадали в ДТП в Казани. Все они были пассажирами автобуса, который стал участником столкновения с грузовиком.

Предположительно, авария произошла из-за того, что водитель КамАЗа не предоставил преимущество в движении автобусу, в котором ехали 30 пассажиров.

Ранее сообщалось, что на проспекте Победы, на съезде с Оренбургского тракта, произошло столкновение пассажирского автобуса и крана-манипулятора. Также сообщается, что до сих пор на данном участке дороги 5-км пробка. Водителям рекомендуют выбирать объездные пути.