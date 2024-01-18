После лечения по интернету можно потерять слух и «намыть» отит

Какие это имеет последствия для здоровья и с чем приходится сталкиваться медикам, «КВ» рассказала заведующая лор-отделением казанской клинической больницы №16 Екатерина Лаптева.

Когда интернет - орудие смерти

«Интернет - давно назревающая проблема! - говорит Екатерина Игоревна. - В умелых руках это полезный ресурс, а в неумелых - орудие смерти. Когда я работала в детской поликлинике, довольно часто приходили мамочки, которые, начитавшись текстов в интернете, самостоятельно ставили своим детям диагноз и лечили их по советам блогеров или собеседников в различных чатах. На прием, как правило, приводили детей с осложнениями или запущенной стадией болезни. «Такого диагноза не может быть у ребенка в силу возраста», - говорила я сразу, как только мамочка начинала рассказывать про недуг ребенка. «Но ведь это профессор в интернете сказал!» - возражали женщины. И очень сложно было донести до них, что профессор - корифей науки - никогда не будет ставить диагноз, не видя при этом человека. У меня много знакомых кандидатов и докторов медицинских наук, и они не ведут онлайн-приемы, поскольку это недопустимо для врача. Чтобы поставить диагноз и назначить лечение, нужны исследования, очный осмотр. К тому же организм - это единая система и нет отдельно носа, руки, ноги... Допустим, в каких-то случаях заложенность носа может говорить о проблемах с ЖКТ, и тут уже не капли для носа нужны, как считают некоторые, а восстанавливать, например, печень, желчный пузырь. А как ведут себя люди без медицинского образования? Они по совету соседа могут закапать капли в нос. Но одно и то же лекарство не может подойти всем!

Если бы так легко можно было по интернету ставить диагноз, то, наверное, медицинские университеты упразднили бы. И не нужно было шесть лет учиться на врача, а потом еще два-три года - по специализации. Не было бы необходимости в исследованиях. Появился насморк - вот тебе капли для насморка, отит - возьми эти капли, заболел желудок - пропей такие-то таблетки. Однако такого универсального лечения не существует. Тем не менее люди продолжают следовать советам тех, кто не только не имеет медицинского образования, но даже не подозревает, как устроен организм человека.

Волшебных таблеток не существует

Случаев самолечения в интернете в моей практике было немало. Приходили, к примеру, пациенты с запущенным отитом вплоть до потери слуха. В этом случае требовалось оперативное вмешательство. Процесс восстановления из-за неправильного лечения порою бывает длительным. На моей памяти есть пациент, который восстанавливался полтора года. Хотя его недуг можно было вылечить за месяц, если бы он сразу пришел к врачу. Иногда пациенты, которые несколько недель или месяцев запускали свою болезнь, на полном серьезе думают, что врач вылечит их сразу - за минуту! Пришел к доктору - он дал волшебную таблетку, и ты уже здоров. Только таких волшебных таблеток или капель не существует. Приходится начинать с самого начала - искать причину болезни, назначать лечение и еще устранять ущерб, который человек сам себе нанес.

Нередки случаи, когда люди также по совету блогеров или друзей из соцсетей ставят себе диагноз «гайморит» и пьют антибиотики, которые им порекомендовали. А приходя на прием, узнают, что у них, например, вазомоторный ринит. И то, что они пили антибиотики, промывали нос, вызвало, к примеру, субатрофический ринит. Он проявляется чрезмерной сухостью в носу, постоянным образованием корочек, при попытке удалить которые начинается кровотечение. В носу появляется зуд и жжение. Нередко, начитавшись советов в Сети, пациенты приходят с кровотечением из носа.

Были даже случаи, когда пациенты приносили каталоги БАДов и просили меня помогать им продавать их. Не так давно одна из пациенток рекламировала растительные капли для ушей, которые, по ее словам, спасут от серных пробок, отита и избавят от тугоухости. Представляете, какой охват у этого распространителя БАДов? Человек, даже отдаленно не представляющий анатомию уха, несет в массы информацию, которая может довести до гибели.

Не все бабушкины советы полезны

Еще мы сталкиваемся с осложнениями у пациентов после лечения по бабушкиным советам. Самое распространенное заблуждение: если начало болеть горло, нужно полоскать его солью с содой. Однако делать так категорически нельзя! Каждые сутки скорая привозит по два-три человека в наше отделение по этой причине. После такого полоскания в горле происходит абсцесс. Приходится незамедлительно оперировать. Нельзя также полоскать горло ромашкой, поскольку она сушит. Нельзя закапывать облепиховое масло в нос - оно тоже сушит слизистую и вызывает осложнения, ухудшение болезни, кровотечение, атрофический ринит.

Многие не знают, что нельзя есть мед тем, кто болеет вирусной инфекцией. Мед - это, во-первых, аллерген. Кроме того, вирус передается по кровеносному руслу, а мед расширяет сосуды, ускоряет кровоток. Таким образом, в данном случае мед только усиливает распространение вируса.

Лук с сахаром - это шок для слизистой горла, такая смесь ее сжигает. У человека может начаться слизеотделение, отек горла.

Множество людей промывают нос морской водой. Однако делать это следует только по назначению врача, иначе можно, к примеру, смыть слизистую флору носа или «намыть» себе отит. Сколько детей ко мне приходило с таким «намытым» от морской воды отитом и воспаленными перепонками! В то же время родители не желают своим детям зла. Средства для орошения носа рекомендуют друг другу мамочки на детской площадке и в различных чатах.

Блогеры в этом деле тоже не отстают.

Врачи должны противостоять самолечению

В Казани в последние три года наблюдается наплыв пациентов, которые пострадали от лечения по интернету, и я это связываю с карантином во время пандемии. Возраст пострадавших от лечения в интернете - от 18 до 40. Причем после 35 лет - это в основном мамочки, которые лечат по интернету своих детей.

В пандемию люди сидели дома, были погружены в интернет и онлайн. И нашлись те, кто использовал этот момент для заработка - появились блогеры, рекламировавшие БАДы, витамины и даже лекарства. Кто-то за пару месяцев обучился на нутрициолога и стал консультировать. Это безумие. Наблюдала таких вот блогеров-нутрициологов, которые всем повально рекомендовали витамин D. И люди ведь верят, начинают его употреблять на постоянной основе. Но прежде чем пить какие-либо витамины, нужно проконсультироваться с врачом и пройти обследования. У кого-то не хватает одних витаминов, у другого человека иная ситуация. К слову, нехватка витамина D менее опасна, чем его переизбыток. Вот был у меня пациент, который заработал гипервитаминоз вплоть до алопеции, то есть облысения.

Также заметила, что блогеры, которые ведут странички про здоровье, рекламируют препараты сомнительных фирм или дешевые заменители неизвестного производства. Получается, что люди, которые следуют их рекомендациям, засоряют свой организм непонятно чем и сажают прежде всего печень, почки.

Иначе как эпидемией нашего времени лечение по интернету назвать не могу. И врачи должны создать своего рода лагерь противостояния, говорить чаще и на широкую аудиторию на эти темы. Потому что людям без медицинского образования действительно невозможно порой отличить правду от лжи. И всегда находятся мошенники, шарлатаны, которые используют это для своей выгоды.