После ночных гроз и ливней в Татарстане ожидается жаркая, но неустойчивая погода

В Татарстане ожидается жаркая, но неустойчивая погода. Влияние пришедшего с запада циклона приведет к переменной облачности, кратковременным дождям и грозам в дневные часы. В столице республики возможен и град.

Ветер будет дуть с востока и юго-востока со скоростью 6–11 м/с, усиливаясь порывами до 15–20 м/с, а в отдельных районах – до 23 м/с. Температура воздуха ночью составит +16–+21 градус, днем ожидается +30–+35 градусов. В Казани столбик термометра поднимется до +30–+32 градусов. По прогнозам синоптиков, к концу недели жару сменит прохладная погода.