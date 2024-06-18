После ночных гроз и ливней в Татарстане ожидается жаркая, но неустойчивая погода

news_top_970_100
Республика
18 июня 2024  08:56
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане ожидается жаркая, но неустойчивая погода. Влияние пришедшего с запада циклона приведет к переменной облачности, кратковременным дождям и грозам в дневные часы. В столице республики возможен и град.

Ветер будет дуть с востока и юго-востока со скоростью 6–11 м/с, усиливаясь порывами до 15–20 м/с, а в отдельных районах – до 23 м/с. Температура воздуха ночью составит +16–+21 градус, днем ожидается +30–+35 градусов. В Казани столбик термометра поднимется до +30–+32 градусов. По прогнозам синоптиков, к концу недели жару сменит прохладная погода.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Россияне рассказали, сколько готовы платить за мобильную связь
Два ребенка на мотоцикле пострадали в результате столкновения с иномаркой под Казанью
Жители ПФО рассказали, сколько готовы платить за мобильную связь
В Казани легковушка на скорости влетела под фуру, пострадавшие госпитализированы
Смертельное ДТП на трассе М7: автомобиль снес пожилого велосипедиста
После ночных гроз и ливней в Татарстане ожидается жаркая, но неустойчивая погода
КФУ готов к старту приемной кампании: открыты 7,5 тысяч бюджетных мест
Две аудитории в КФУ получили имена известных астрономов