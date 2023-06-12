После обращения Мизулиной в СКР и Генпрокуратуру в Казани перенесли концерт Big Baby Tape

В Казани перенесли концерт Big Baby Tape. Ранее директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина направила обращение в Генпрокуратуру, СКР и МВД с просьбой провести проверку на предмет пропаганды употребления наркотиков.

Концерт рэп-исполнителя должен был пройти в столице Татарстана сегодня, 12 июня. Организаторы сообщили, что мероприятие переносится «по независящим от артиста и организаторов причинам».

«Все ранее приобретенные билеты остаются действительными. На днях мы анонсируем новую дату (ориентировочно — начало июля)», - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня для жителей и гостей города подготовлена обширная программа развлечений. Атмосферу праздника создадут концерты, салют, квесты, мастер-классы и другие активности. «Казанские ведомости» рассказывают о программе празднования.