После очередного рейда в Зеленодольске несколько десятков мигрантов выдворили из страны

Полицейские провели проверку логистического центра одной из торговых сетей, где было выявлено 40 нарушителей миграционного законодательства среди более, чем ста человек.

В рамках проведения таких операций полиция стремится обеспечить справедливый и законный приток мигрантов, а также действующих работников, в интересах общества и экономической стабильности страны.

30 иностранцев в соответствии с применяемыми законами и правилами были выдворены из страны. Действия работодателей, которые используют труд нелегальных мигрантов, будут подвергнуты проверке на наличие административных нарушений.

Эти меры принимаются для обеспечения соблюдения миграционного законодательства и порядка в стране. Контроль над нелегальной миграцией и регулирование трудовой деятельности иностранных граждан являются важными аспектами национальной безопасности и законности.