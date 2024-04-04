После рекультивации Самосыровской свалки в Казани прекратились жалобы на качество воздуха

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Город
4 апреля 2024  11:43
Автор:
Эндже Гарафиева

По словам министр экологии и природных ресурсов РТ Александра Шадрикова, после долгожданной рекультивации полигона в Самосырово жалобы от местных жителей перестали поступать. Это и есть главный результат работы.

Еще три года назад министерство обрабатывало по 300 жалоб на ужасный запах со стороны свалки. В прошлом году завершилась рекльтивация, которая стала возможна благодаря поддержке Рустама Минниханова и Министерства природных ресурсов и экологии России. На эти цели в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» направили больше 870 млн рублей.

Есть вероятность, что технологии, которые использовались при рекультивации полигона, будут перенимать и другие регионы.

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После рекультивации Самосыровской свалки в Казани прекратились жалобы на качество воздуха
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