После реновации в казанского ТЦ «Сувар Плаза» фасад обновят витражами

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Город
28 июня 2024  09:17
Автор:
Эндже Гарафиева

Капитальный ремонт торгово-офисного центра «Сувар Плаза» в Казани получил одобрение историко-культурной экспертизы. Реновация затронет первые четыре этажа комплекса, а также семь этажей паркинга. Работы будут проводиться в два этапа.

Первый этап сосредоточится на капитальном ремонте фасада. В рамках этого этапа будут организованы дополнительные выходы с пешеходной части, что позволит обеспечить автономную работу помещений под аренду магазинов и общепита. При этом будет использоваться витражная система, которая придаст зданию современный и стильный вид.

Входы в здание будут выполнены с помощью систем крылец-террас с лестницами и пандусами, вазонами и газонами, что создаст более приятную и удобную атмосферу для посетителей. Несущие элементы первого этажа будут отделаны навесной системой с применением кирпича и стеклофибробетона. Глухие стены на втором-четвертом этажах также будут заменены на витражную систему, что обеспечит естественное освещение в помещениях и проветривание.

Корпус парковки будет окрашен и получит табличку PARKING. Обновление пространства будет проведено с поддержанием существующей архитектуры комплекса, чтобы вписаться в современную застройку делового квартала.

Второй этап предусматривает изменение функции комплекса с торговой на офисно-деловую. В будущем «Сувар Плаза» станет центром бизнеса и предпринимательства.

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