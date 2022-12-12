 После снегопадов в Казани расчистили территории в 70% учреждений образования
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После снегопадов в Казани расчистили территории в 70% учреждений образования

К 7 утра тротуары и подъездные пути не успели привести в нормативное состояние вблизи 65 учреждений.

Город
12 декабря 2022  10:46
Автор:
Дамира Хайрулина

Больше 70% учреждений образования полностью очистили свои территории от снега. Учебный  процесс в них проходит в штатном режиме. Об этом сообщил сегодня в ходе утреннего совещания в мэрии города начальник Управления образования Казани Ирек Ризванов.

«Изменения расписания в связи с погодными условиями не предвидится. Территории образовательных учреждений убираются вовремя, проводится очистка тротуаров. Более 70 % учреждений на данный момент полностью очистили свои территории или находятся в процессе завершения уборочных работ», - сообщил Ризванов.

С его слов, ряд образовательных учреждений города «из-за своей величины» не смогли оперативно осуществлять уборку территории.

«В них очищены тротуары и подъездные пути для подвоза продуктов и вывоза мусора. Территория будет полностью убрана в течение дня», - заверил он, отметив, что в течение дня планируется объезд учреждений образования с целью контроля уборки  территорий.

При этом, по его словам, 12 декабря к 7 утра тротуары и подъездные пути к школам были не убраны вблизи 65 учреждений. Школьные автобусы вовремя вышли в рейсы, но из-за заторов возможны опоздания.

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