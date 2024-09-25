После сноса гаражей во дворе на улице Батыршина в Казани образовалась свалка

Жители дома по улице Батыршина столкнулись с новой проблемой после сноса незаконных гаражей во дворе, пишет «Татарстан-24». На месте бывших построек образовалась стихийная свалка, которая представляет угрозу безопасности и портит внешний вид территории.

Среди разбросанного мусора - битые стекла, доски с гвоздями, старая мебель и другие опасные предметы. Дети, играющие во дворе, могут получить травмы, а сам хлам может стать причиной пожара.

Жильцы неоднократно обращались в соответствующие службы, но ситуация оставалась без изменений. Власти города пообещали убрать мусор до 25 сентября, и в ближайшие дни двор должен быть очищен.