 Последние две группы паломников из Татарстана отправились в хадж
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Последние две группы паломников из Татарстана отправились в хадж

Группы состоят из 50 человек

Республика
22 июня 2023  19:37
Автор:
Роза Габитова

Последние две группы паломников из Татарстана отправились в хадж из аэропорта «Казань» имени Габдуллы Тукая. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ республики. 

Группы состоят из 50 человек. Они поедут к святым местам по маршруту Казань — Дубай — Медина в рамках программы официального хадж-оператора «ДУМ РТ Хадж».

В Мекке и Медине паломники посетят места совершения хаджа и другие памятные места для мусульман. 

Руководители групп были отобраны из опытных хаджиев и имеют знания арабского языка и шариатских наук. Паломники прошли подготовительные занятия, на которых им разъяснили порядок совершения хаджа и правила поведения за границей. 

К каждой группе прикреплены врачи, которые будут следить за здоровьем паломников на протяжении всей поездки.

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