Последние две группы паломников из Татарстана отправились в хадж из аэропорта «Казань» имени Габдуллы Тукая. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ республики.

Группы состоят из 50 человек. Они поедут к святым местам по маршруту Казань — Дубай — Медина в рамках программы официального хадж-оператора «ДУМ РТ Хадж».

В Мекке и Медине паломники посетят места совершения хаджа и другие памятные места для мусульман.

Руководители групп были отобраны из опытных хаджиев и имеют знания арабского языка и шариатских наук. Паломники прошли подготовительные занятия, на которых им разъяснили порядок совершения хаджа и правила поведения за границей.

К каждой группе прикреплены врачи, которые будут следить за здоровьем паломников на протяжении всей поездки.