Последние весенние сельхозярмарки пройдут 26 апреля в Татарстане

26 апреля состоятся заключительные в этом сезоне сельскохозяйственные ярмарки. В Казани они пройдут на 12 площадках, по 2 - в Набережных Челнах, Зеленодольске и Нижнекамске, а также одна в Камских Полянах.

Посетителям предложат широкий выбор продуктов по доступным ценам: мясную и молочную продукцию, яйца, овощи, картофель, бакалею и кондитерские изделия. Ярмарки организованы в рамках нацпроекта для поддержки местных производителей.

С начала сезона (15 марта) продано продукции на 399 млн рублей, включая 587 тонн овощей, 115 тонн молока и 1 млн яиц. Следующие ярмарки запланированы на сентябрь.