В Казани ввели в эксплуатацию паркинг в ЖК «МЧС»

Фонд поддержки дольщиков Республики Татарстан получил разрешение на ввод в эксплуатацию подземного паркинга в ЖК «МЧС», расположенном по адресу: улица Зур Урам 1К, сообщает пресс-служба Фонда.

Исполнительный директор Фонда Иван Новиков заявил: «Это последний долгострой из Единого реестра проблемных объектов. Машино-места здесь предназначены для 186 обманутых дольщиков, на этом федеральный реестр долгостроев по Татарстану полностью закрыт».

Паркинг рассчитан на 267 машино-мест и состоит из пяти блоков. Завершение строительства проблемного объекта осуществлялось по республиканской программе поддержки дольщиков. Проектная документация паркинга была детально доработана, произведен демонтаж старых инженерных систем и устройство новых. В ходе выполнения работ на стилобатной части было обновлено асфальтовое покрытие, а также установлена новая детская площадка, выполнены работы по благоустройству дворовой территории. Подземный паркинг в доме №1 в ЖК «МЧС» - долгострой застройщика-банкрота ООО «Фон». Строительство проблемного дома на 527 квартир было завершено в апреле 2018 года. До этого поэтапно были сданы все семь жилых блоков долгостроя. Однако подземный паркинг остался недостроенным. Работы на объекте возобновились во второй половине 2023 года.

После закрытия федерального реестра республика продолжит оказание поддержки дольщикам ЖК «Золотая середина», которые приобрели жилые помещения, не предусмотренные проектной документацией введенных в эксплуатацию проблемных домов №3 и №6. Для них, согласно решению Раиса РТ Рустама Минниханова, предназначены компенсационные дома на улицах Гареева и Аграрная. Один из домов, на улице Гареева, введен в эксплуатацию в августе текущего года, 150 пострадавших граждан восстановлены в правах. К строительству второго компенсационного дома Фонд планирует приступить в начале 2024 года, после получения разрешения на строительство. В настоящий момент проектная документация дома проходит государственную экспертизу.