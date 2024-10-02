Последний шанс привиться от гриппа у метро в Казани

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Город
2 октября 2024  17:09
Автор:
Эндже Гарафиева

У жителей Казани осталось всего несколько дней, чтобы воспользоваться удобной возможностью сделать прививку от гриппа и пневмококка рядом с метро. Мобильные пункты вакцинации у станций подземки завершат свою работу уже в понедельник, 7 октября.

До 7 октября включительно медицинские работники ждут всех желающих с 8:00 до 18:00 у шести станций казанского метрополитена. При себе необходимо иметь только паспорт.

С начала работы мобильных пунктов прививку от гриппа сделали порядка 20 тысяч человек. Лидерами по количеству желающих вакцинироваться стали станции «Дубравная», «Проспект Победы» и «Яшьлек».

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