Поставщиками оборудования для мусоросжигательного завода под Казанью станут китайцы

Стало известно, кто займется поставкой оборудования для энергетической утилизации отходов в Татарстане. МСЗ будет расположен в Осиново.

Татарстанская компания «РТ-Инвест» и китайская корпорация Chongqing Sanfeng Covanta Environmental Industry Co., LTD. заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будут производить ключевое оборудование для термической переработки отходов.

Договор было подписан в Москве. Согласно ему, оборудование будет производится в Китае на заводе компании, которая уже успешно реализовала более 250 проектов в Китае и в мире.

Это сотрудничество с китайским партером даст возможность завершить строительство МСЗ. Мощность завода составит 550 тысяч тонн отходов в год. С его запуском Казань станет первым городом в России, полностью отказавшимся от полигонного захоронения отходов.