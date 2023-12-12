Пострадавшему от пожара бизнесу помогут льготными микрокредитами

В результате пожара на авторынке в Набережных Челнах пострадало 89 предпринимателей, самозанятых и граждан, которые вели деятельность без регистрации в качестве ИП или самозанятого. Частично или полностью сгорело их имущество. В связи с этим событием для помощи малому бизнесу в городе был создан оперативный штаб. На его базе были организован очный прием региональных представителей Центра «Мой бизнес», которые расположились в здании Торгово-промышленной палаты города.

Также в состав штаба вошли директор Фонда поддержки предпринимательства РТ Айдар Салихов, заместитель руководителя Исполнительного комитета Набережных Челнов Наталия Кропотова, директор Гарантийного фонда РТ Рустем Мухамедшин, сотрудники налоговой инспекции города.

Для бизнеса был разработан специальный льготный микрозаем Фонда поддержки предпринимательства, продукт «Восстановление», в рамках которого пострадавший от пожара бизнес может получить поддержку под 1% на сумму до 5 млн рублей сроком до 36 месяцев. Самозанятые смогут получить до 500 тысяч рублей по аналогичным условиям по процентам. До 150 тысяч рублей предоставят без какого-либо обеспечения.

На сегодня помощью уже воспользовалась самозанятая из Набережных Челнов, которая занималась услугами общественного питания. Она получила поддержку в размере 400 тыс. рублей под 1% годовых.

Комплексную консультацию также можно получить по номерам горячих линий Центра «Мой бизнес» – 8 (843) 524-90-90 и Гарантийного фонда 8 (903) 061-40-18. Специалисты подробно расскажут о всех действующих мерах поддержки и условиях их получения